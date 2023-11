Einbruchserie im Ortenaukreis: Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden des Dienstags kam es in der Austraße in Schwanau zu insgesamt vier Diebstählen, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Das Diebesgut umfasst diverse Fahrräder, E-Bikes, Autobatterien und andere Elektrogeräte, die aus den unverschlossenen Gartenhütten der Anwohner entwendet worden sind.

Gesicherte polizeiliche Erkenntnisse zu den kriminellen Machenschaften liegen zum derzeitigen Stand noch nicht vor, wobei erste Zeugenaussagen auf einen hellen Kombi als Fluchtwagen schließen lassen.

Die Ermittlungen dauern weiter an. Die Unbekannten erwarten mehrere Anzeigen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Hinweise gesucht

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Vorfällen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schwanau unter der Rufnummer 07824 6629910 zu melden