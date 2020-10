Welche Folgen hat die Einstufung des Elsass als Corona-Risikogebiet?

In Straßburg und im Unter-Elsass steigt die Zahl der Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infizieren, weiterhin rasant an: In der Europastadt lag die Sieben-Tage-Inzidenz am 15. Oktober laut Angaben der regionalen Gesundheitsbehörde bei 149,2, im Unter-Elsass bei 113,4 und in der Région Grand Est bei 106. Der Wert gibt an, wie viele Menschen – bezogen auf 100.000 Einwohner – sich innerhalb von sieben Tagen mit dem Corona-Virus angesteckt haben.

Im Unter-Elsass sind allein am 13. und 14. Oktober 557 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. 1.999 Kontaktpersonen wurden identifiziert. Obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen auch bei den über 65-Jährigen im Unter-Elsass auf 59 gestiegen ist, ist die Situation in den Krankenhäusern noch nicht angespannt: Im Unter-Elsass werden dort am 14. Oktober nach Angaben der regionalen Gesundheitsbehörde 56 Patienten (fünf mehr als am Vortag) behandelt, deren Covid-19-Erkrankungen einen schweren Verlauf genommen hat; elf Erkrankte liegen auf der Intensivstation. Acht Patienten wurden am 14. Oktober neu ins Krankenhaus eingeliefert.