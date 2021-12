Das Landratsamt Ortenaukreis meldet die ersten Fälle mit der Corona-Variante Omikron. Die Variante ist in neun Proben nachgewiesen worden.

Die Corona-Variante Omikron ist nun auch im Ortenaukreis angekommen. Am Dienstagabend wurde die Mutante erstmals in neun Proben nachgewiesen, das berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Die Omikron-Fälle seien unabhängig voneinander nachgewiesen worden, es gebe keine familiären oder räumlichen Zusammenhänge.

Insgesamt meldet der Ortenaukreis 333 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Auch sogenannte sensible Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeheime sind betroffen.