In Baden-Württemberg ist ein erster Fall der ansteckenden Affenpocken aufgetreten. Nach einer Mitteilung des Sozialministeriums handelt es sich bei dem Betroffenen um einen Reiserückkehrer aus Spanien, er werde am Universitätsklinikum in Freiburg behandelt. Das Gesundheitsamt im Offenburger Landratsamt untersuche in diesem Zusammenhang einen weiteren Verdachtsfall.

Zudem verfolge man, ähnlich wie in der Anfangszeit der Corona-Pandemie, die Kontaktpersonen nach, um weitere mögliche Fälle einzugrenzen.

Die Behörde werde unter Umständen danach Quarantäne verhängen, heißt es weiter. Eine Stellungnahme des Offenburger Landratsamts war am Montagnachmittag nicht mehr zu erhalten, im Gesundheitsamt dort liefen die Telefondrähte heiß.

Affenpocken: Patient aus der Ortenau hat Fieber, ist aber stabil

Der Patient aus dem Ortenaukreis befindet sich am Uniklinikum in Isolation, er habe Fieber und Husten und weise die typischen Hautveränderungen auf, sein Zustand sei aber stabil. Die Diagnose beruhe auf den Symptomen des Patienten und einem PCR-Test, formal müsse sie noch durch eine Gensequenzierung bestätigt werden, die gerade am Institut für Virologie in Freiburg laufe. Daher sei auch noch nicht klar, ob es sich um den zentralafrikanischen Stamm handelt oder um den westafrikanischen. Letzterer ist nach Medienberichten für gewöhnlich mildere Krankheitsverläufe bekannt.

Das allgemeine Infektionsrisiko werde als gering eingeschätzt, verweist Sozial- und Gesundheitsminister Manne Lucha auf Aussagen aus dem Landesgesundheitsamt. Dennoch dürfe man das Virus nicht unterschätzen: „Wir verfolgen die Situation im Land deshalb weiter sehr aufmerksam“.

Inkubationszeit zwischen einer und drei Wochen

Die Inkubationszeit, also der Zeitraum zwischen Infektion aus Ausbruch der Krankheit, betrage zwischen einer und drei Wochen, erste Symptome seien Fieber, geschwollene Lymphknoten sowie Muskel- und Rückenschmerzen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch sei sehr selten und nur bei sehr engem Körperkontakt möglich, unter besonderen Umständen auch durch ausgeschiedene Atemwegssekrete.

Das Sozialministerium nennt sexuelle Handlungen als einen möglichen Übertragungsweg, unter anderem sei es auf Gran Canaria und in Berlin bei Partys mit entsprechenden Kontakten zu Infektionen gekommen. Weitere Ansteckungen würden nicht ausgeschlossen.

Zumeist würden Affenpocken aber von Tieren, insbesondere von Nagetieren, auf Menschen übertragen.