Es gibt nicht genügend bezahlbare Wohnungen im Ortenaukreis

Wir haben die Wohnkosten im Kreis in drei Kategorien eingeteilt: Die höchste gilt für die Mieten in Offenburg und (oder) Kehl, die mittlere für Achern, Appenweier, Ettenheim, Friesenheim, Gengenbach, Lahr und Oberkirch, die niedrigste für alle übrigen Kommunen. In Heller und Pfennig heißt dies: Für eine vierköpfige Familie würden wir zwischen 624 und 787 Euro Kaltmiete im Monat als angemessen akzeptieren. Was darüber ist, muss der Betroffene selbst übernehmen. Im Moment ist die Angemessenheitsprüfung wegen Corona ausgesetzt, aber sie wird vermutlich auf die eine oder andere Art wiederkommen. Derzeit sind 85 Prozent der Mieten im Bereich des SGB II im Kreis konform mit den Obergrenzen.