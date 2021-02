Flammen rechtzeitig gelöscht

Unbekannter Täter versucht Audi in Ettenheim in Brand zu setzen.

In Ettenheim hat ein Unbekannter am Mittwochabend versucht einen Audi in der Bienlestraße in Brand zu setzen. Mit Hilfe eines Feuerlöschers konnte die Fahrzeughalterin die Flammen selbst löschen und somit einen Sachschaden verhindern.