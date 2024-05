Europa-Park nimmt zwei beliebte Attraktionen wieder offiziell in Betrieb

Der Europa-Park in Rust hat am Dienstag zwei beliebte Attraktionen wieder offiziell in Betrieb genommen, die bei einem Feuer zerstört worden waren.

Ein technischer Defekt löste im vergangenen Jahr in einem Technikraum der Attraktion „Yomi-Zauberwelt der Diamanten“ ein Feuer aus. Eine dichte Rauchsäule stieg über dem Freizeitpark in Rust in den Himmel. Zwei Feuerwehrleute verletzen sich leicht.

Dabei wurden die beiden Bahnen erheblich beschädigt und bleiben seit dem Feuer im vergangenen Juni geschlossen. Seither wurden sie wieder aufgebaut. Dabei habe man großen Wert darauf gelegt, die Attraktion so zu gestalten, wie sie die Gäste seit Jahrzehnten kennen, betonte Europa-Park-Inhaber Roland Mack bei der Eröffnung am Dienstag.

Gleichzeitig wurden die beiden Bahnen zeitgemäß umgestaltet und in eine alpine Felsenlandschaft eingebunden. So ist der „Alpenexpress Enzian“ nun auch mit einem Lift barrierefrei zugänglich.

Neuer Rundweg im Europa-Park

Zudem wurde der Themenbereich Österreich um die Attraktion „Yomi Abenteuer Trail“ ergänzt. Der Rundweg mit Hängebrücken, Kletterelementen und Rutschen führt Entdecker auf bis zu zwölf Meter hohe Felsen durch die „Zauberschlucht der Diamanten“, heißt es in einer Mitteilung des Europa-Parks. Neu gestaltet wurde die „Edelstein-Grotte“, in der nun Fabelwesen ihren Schabernack treiben.