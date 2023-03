Evangelische Kirche in der Ortenau leidet unter Fachkräftemangel

Auf eines legt der evangelische Dekan Rainer Becker aus Lahr großen Wert: Wenn sich das Bild der evangelischen Kirche in den nächsten Jahren stark verändere, dann gehe das „nicht top down, sondern demokratisch“.

Doch auch wenn viele Laien mit über die Vorgaben für den notwendigen Schrumpfungsprozess entschieden haben, sorgen die Auswirkungen in vielen Kirchengemeinden für Unruhe.

„Reduktion und Transformation“ sollen Hand in Hand gehen, wenn die Evangelische Landeskirche Baden sich an die neuen Rahmenbedingungen anpasst: Viele treten aus der Kirche aus, weshalb die finanziellen Mittel schrumpfen und die Zahl der neuen Pfarrerinnen und Pfarrer reicht nicht, um die zu ersetzen, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen.

Jetzt stellen die drei Dekane des Kirchenbezirks Ortenau gemeinsam vor, welche Ziele es einzuhalten gilt.

99.500 Gemeindeglieder in 53 Kirchengemeinden hatte der größte Bezirk der Badischen Landeskirche Ende 2022. Ab 2024 werden sie in sieben bis acht Kooperationsräume eingeteilt, in denen zwischen drei und zwölf hauptamtliche Mitarbeiter in Dienstgruppen zusammenarbeiten.

Das erinnert stark an die von der katholischen Kirche geplanten Großpfarreien. Bald könnten auch die evangelischen Christen von Achern bis Appenweier samt Acher- und Renchtal einer großen neuen Kirchengemeinde angehören.

Für einen Pfarrer oder eine Pfarrerin pro Gemeinde reiche es in Zukunft nicht mehr: „Wir hätten das Personal gar nicht“, sagt Dekan Rainer Becker. Die Kirche leide unter einem Fachkräftemangel. Bis 2035 müsse man mit 40 Pfarrstellen statt bisher 53 auskommen.

Auch die Zahl der Stellen für Diakone werden gekürzt und statt drei Dekanen soll es dann nur noch zwei geben. „Es wird niemand entlassen, das wird alles über die Zurruhesetzungen gehen“, versichert Becker.

Für Unruhe sorgt die Gebäudeampel, die die Evangelische Landeskirche in Baden einführt

Derzeit werde in den Kirchengemeinden über die Vorschläge des Ortenau-Kirchenrates gesprochen und Stellungnahmen dazu abgegeben. „Es können noch Alternativen vorgeschlagen werden“, so Dekan Oliver Wehrstein: „Gut findet das natürlich niemand.“

Ein bis zwei Gemeinden seien mit den Plänen für große Kooperationsräume nicht einverstanden. Die allermeisten könnten die Überlegungen jedoch nachvollziehen. Es gebe Verständnis, wenn auch keine Liebe für die notwendigen Schritte, formuliert Rainer Becker.

Für Unruhe sorgt mancherorts die Gebäudeampel, die die Evangelische Landeskirche in Baden einführt. Für 30 Prozent der Kirchen und Gemeindehäuser kann sie künftig keine Sanierungszuschüsse mehr zahlen. Jede bisherige Kirchengemeinde sollte ein Gebäude weiter bezuschusst bekommen.

Vier Gemeinden gingen dabei jedoch leer aus. Von den 115 Kirchen und Gemeindehäusern im Kirchenbezirk Ortenau steht für die Hälfte die Ampel auf Grün. Sie werden auch künftig im Bedarfsfall mit Zuschüssen der Landeskirche saniert.

Entscheidungen über Pfarrhäuser will die evangelische Kirche erst 2025 treffen

Bei 34 Gebäuden wurde die Ampel auf Rot gesetzt. Um sie dennoch zu halten, müssen die Kirchengemeinden künftig andere Geldgeber oder Kooperationspartner finden. Das könnten zum Beispiel die Katholiken vor Ort sein.

„Wir schaffen die Gebäude nicht ab“, betont Dekan Oliver Wehrstein. Für ihren laufenden Unterhalt gebe es weiterhin Geld. Was mit den Pfarrhäusern geschehe, werde erst 2025 entschieden. Dann stehe fest, welche noch als Pfarrsitze benötigt werden und welche nicht.

Um 30 Prozent reduziert würden auch die Geldmittel, die den Gemeinden zukommen. Mit zehn Prozent der eingesparten Mittel wolle man in die Digitalisierung und das Ziel der Klimaneutralität vorantreiben. Stellen für Kirche im Nationalpark oder im Europa-Park würden nicht gekürzt: „Wir wollen verstärkt Angebote dort machen, wo die Menschen ihre Freizeit verbringen“, sagt Rainer Becker.