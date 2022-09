Das Feuer einer Grillstelle hat in Kappel-Grafenhausen zu einem großen Feuerwehreinsatz geführt. Die Flammen griffen auf einen Carport und ein Wohnhaus über. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

Ein Brand in der Friedrichstraße in Kappel-Grafenhausen hat am Samstagabend zu einem großen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst geführt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass das Feuer kurz vor 18 Uhr von einer Grillstelle zunächst auf einen Carport und dann auf das Wohnhaus übergriff. Auch Teile des Dachstuhls fielen den Flammen zum Opfer.

Der Brand konnte durch die Feuerwehren Kappel-Grafenhausen, Rust und Schwanau schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Da das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist, kümmerten sich Vertreter der Gemeinde um die Unterbringung der Bewohner. Die Kriminalpolizei Offenburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung übernommen. Das Gebäude wurde beschlagnahmt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.