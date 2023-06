Feuer in Ettenheim: Pflegeheim mit 32 Bewohnern evakuiert

Am frühen Sonntagmorgen hat es auf dem Dach eines Pflegeheims in Ettenheim gebrannt. Das Gebäude wurde evakuiert.

Wegen eines Brandes am Dach eines Pflegeheims in Ettenheim hat die Feuerwehr am Sonntagmorgen das Gebäude evakuiert. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 7.30 Uhr vermutlich wegen eines technischen Defekts zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung.

Die Einsatzkräfte betreuten die Bewohner vor Ort, während die Feuerwehren aus Ettenheim und Lahr den Brand löschten. Die 32 Bewohner konnten anschließend wieder in ihre Unterkunft zurück. Die Höhe des entstandenen Sachschaden ist bisher unbekannt.