Feuerwehr löscht Brand in Acherner Häcksleranlage

Auf dem Gelände einer Entsorgungs- und Recyclingfirma in Achern hat es am Dienstagmorgen gebrannt. Die Feuerwehr musste eingreifen.

Die Feuerwehr hat am Dienstagmorgen ein Feuer in einer Häcksleranlage in Achern gelöscht. Die Einsatzkräfte rückten aus, nachdem ein Brand auf dem Gelände einer Entsorgungs- und Recyclingfirma in der Straße „Zum Schießstand“ gemeldet worden war, teilte die Polizei mit. Die Ursache für das ersten Erkenntnissen zufolge gegen 8.15 Uhr in der Häcksleranlage ausgebrochene Feuer ist noch unbekannt. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.