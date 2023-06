Aufgrund einer ungesicherten Ladung kamen in Steinach im Ortenaukreis zehn Rennradfahrer zu Sturz. Zuvor hatte das Auto eine Ladung mit Flüssigkeit verloren.

Wie wichtig Ladungssicherung ist, hat eine Gruppe Rennradfahrer schmerzhaft erfahren müssen. Ein Autofahrer fuhr am Samstag gegen 11 Uhr auf der L 103 in Richtung Welschensteinach und transportierte hierbei mehrere Kartons auf einem Anhänger, ohne diese entsprechend gegen Herabfallen zu sichern.

In der Folge verlor er beim Durchfahren einer Kurve mehrere Kartons. Hierdurch ergoss sich die darin befindliche Flüssigkeit großflächig auf der Straße. Die mangelhafte Reinigung der Fahrbahn sorgte dafür, dass in der Folge zehn Rennradfahrer, welche in der Gegenrichtung unterwegs waren, auf dem schmierigen Untergrund zu Fall kamen und sich leicht verletzten. Für die Reinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr Steinach wurde die L103 eine Stunde gesperrt.