Längst geht es nicht allein um Holz: Die Forst live, die vom 31. März bis 2. April in Offenburg stattfindet, hat auch in den Sparten Jagd und Angeln viel zu bieten. Gespür für Zeitthemen gehört dabei zum Erfolgskonzept der Macher.

Es ist ein Erfolgsmodell. Die aktuelle Auflage auf dem Gelände der Messe Offenburg steht kurz bevor und die Vorfreude bei Ausstellern, Besuchern und nicht zuletzt den Messemachern ist groß. Vom 31. März bis 2. April findet wieder die Forst live samt „Wild und Fisch“ auf dem Messegelände in Offenburg statt.

Bereits jetzt sind alle Standflächen ausgebucht. „Einen solchen Andrang auf unsere Flächen habe ich bisher noch nicht erlebt“, freut sich Projektleiter Volker Matern. Insgesamt präsentieren sich 340 Aussteller aus 15 Ländern, unter ihnen 31, die das erste Mal in Offenburg dabei sind.

Die Forst live gehöre zu den führenden Messen ihrer Art in Deutschland, so Matern im Gespräch mit der Redaktion. Was die Macher besonders freut: Die Zahl der Fachbesucher nimmt von Jahr zu Jahr zu. Die sind natürlich wichtig, handle es sich doch um potenzielle Kunden der Aussteller.

Und der Experte sucht dann, je nach Bedarf, den in seinen Dimensionen überschaubaren Holzspalter ebenso wie einen veritablen Holzernter (Harvester). Zu den traditionellen Schwerpunkten bei Forstwirtschaft und -technik gehören die Waldpflege ebenso wie die Holzernte, der Wegebau, die Kultur- und Kommunaltechnik, aber auch Arbeitssicherheit und Dienstleistungen.

Knapp 32.000 Besucher im Jahr 2022

Forst live als Publikumsmagnet: 2019 „sind wir fast überrannt worden“, so Matern, gut 32.000 Gäste kamen. Das hohe Niveau bei den Besucherzahlen hielt sich auch 2022, da waren es knapp 32.000. Da sei vor allem der 1. Mai topp gewesen, denn das war der Tag der Fachbesucher.

Natürlich lebt die Forst live von Trends: Aktuell ist es die Tatsache, dass – trotz diverser konträrer Überlegungen in der Politik – Heizen mit Holz immer noch eine Hausnummer ist. „Holz als Brennstoff ist natürlich ein wichtiger Teilbereich der Forst live – sowohl bei den Maschinen zum Herstellen von Brennholz wie auch den zahlreichen Angeboten rund um die Heiztechnik“, konstatiert der Projektleiter.

„Wir haben wieder einen Messemix zusammengestellt, der die aktuellen Entwicklungen aufnimmt. Gerade durch die steigenden Energiepreise haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Technik rund um die Brennholzaufbereitung zu vertiefen. Ein Thema, das sowohl für Laien, semiprofessionelle und professionelle Holzmacher von hoher Bedeutung ist“, so Matern.

Ebenso bildet sich im Portfolio ab, dass Holz als Baumaterial mehr und mehr geschätzt wird. „Bei der Forst live stellen führende Vertreter der Branche ihre mobilen Sägewerke vor“, berichtet Matern über die im Jahr 2000 initiierte Messe.

Die Maschinen machen es immer wieder aus: Jede Menge von ihnen sind zu sehen. Sie zeigen, die Forst live hat sich als Marktplatz für Holzaufbereitung etabliert, so die Veranstalter, ob nun ohne Handarbeit oder mit manueller Mithilfe. Maschinen für die Landschaftspflege bilden einen eigenen Sektor der Demonstrationsmesse.

Das Thema Beruf kommt ebenfalls nicht zu kurz. Messebesucher können sich über die Ausbildung zum Forstwirt sowie über diverse Studiengänge von Forst Baden-Württemberg und den Forsthochschulen informieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Fisch und Wild“ an neuem Standort

Dass die Organisatoren der Forst live nicht stehenbleiben wollen und können, verdeutlicht der Projektleiter ebenfalls. Eine räumliche Neuerung wird es besonders für die „Wild und Fisch“-Fans geben. Dieser Teil der Messe wird erstmals in der neuen Edeka-Arena stattfinden und die Gäste über Jagen, Fischen, Outdoor und Natur informieren.

Hunde sind willkommen, so die Messe, sollten aber an der Leine bleiben. Und wer dran denkt, selber auf den Hund zu kommen, findet sogar einige Verbände und Vereine, die sich den vierbeinigen Jagdgehilfen widmen – samt des Vereins für Jagd-Teckel.

Immer mehr greift ein weiteres Thema der Zeit Raum: die regenerativen Energien. Da können sich die Besucher zum Beispiel über Windkraft und Photovoltaik informieren. Die Zahl der Aussteller wächst stetig, wie Volker Matern verdeutlicht. Auch in diesem Jahr sind neue Messebeschicker dabei.

Lumberjack- und Hot-Saw-Wettbewerb

Wer sich für Sport interessiert, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Am Samstag, 1. April, findet auf dem Freigelände der Lumberjack- und Hot-Saw-Wettbewerb statt. Beim Hot-Saw-Wettbewerb werden mit Hilfe modifizierter Motorsägen drei vollständige Holzscheiben aus einem 46 Zentimeter dicken Holzblock gesägt.

Beim Lumberjack, zu deutsch Holzfäller, werden die drei Disziplinen Standing Block Chop, Single Buck und Stock Saw von den Sportlern absolviert. Beim Standing Block Chop muss ein senkrechter Holzstamm mit der Axt durchtrennt werden, beim Single Buck schneidet der Sportler mit der Zwei-Meter-Handsäge eine Scheibe vom Holzblock und beim Stock Saw werden gleich zwei Scheiben vom horizontal befestigten Stamm abgetrennt.