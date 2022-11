Zeugen gesucht

Frau lässt Schlüsselbund in Neuried im Roller stecken: Unbekannter stiehlt ihn und flüchtet

Ein Mann hat am Freitag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Neuried einen Schlüsselbund geklaut. Dieser steckte in einem Roller, während die Besitzerin einkaufen war.