Im Grunde alles, was man über die Dialekte wissen muss. Verzeichnet ist die Aussprachen der Wörter in ganz Baden, in einer wissenschaftlichen, aber durchaus nachvollziehbaren Lautschrift. Außerdem natürlich die Bedeutung und die Herkunft. Wichtig ist die regionale Verbreitung mit Belegen für die Orte und manchmal Sprachkarten. Die genaue Verwendung in Beispielsätzen findet man in den Artikeln, dazu kommen mitunter Informationen über Lebensweisen und Tradition. Es gibt Verweise zu ähnlichen Stichwörtern und auf andere Dialektwörterbücher in denen die Wörter ebenfalls vorkommen.