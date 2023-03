Drei Jahre mussten sich Autofahrer auf der B 33 wegen einer Baumaßnahme in Geduld üben. Das ist nun vorbei. Der Ausbau zwischen Gengenbach-Nord und -Süd ist abgeschlossen.

Freie Fahrt durchs Kinzigtal: Nach drei Jahren Bauzeit ist der Ausbau der B33 bei Gengenbach an diesem Freitag abgeschlossen worden. „Auf dieser wichtigen Verkehrsachse haben wir nun einen weiteren Meilenstein erreicht“, sagte Karl Kleemann. Der Abteilungsleiter Mobilität und Straßen am Regierungspräsidium war eigens aus Freiburg angereist, um die große Bedeutung dieser West-Ost-Verbindung durch den Schwarzwald zu dokumentieren.

Auf Höhe der Weinmanufaktur Gengenbach, dem direkt an der Bundesstraße 33 gelegenen Verwaltungsgebäude der Winzergenossenschaft, fand die offizielle Verkehrsfreigabe statt – mag der Verkehr auch in den vergangenen Jahren seit dem ersten Spatenstich im November 2019 auch immer geflossen sein –angesichts der großen Baumaßnahme aber stets eher holperig. Wer das Nadelöhr passieren wollte, musste häufig – auch wegen Tempo 30 – deutlich mehr Zeit einplanen.

Ausbau bei Gengenbach soll Verkehrssicherheit erhöhen

Doch jetzt ist der Abschnitt zwischen der Marktscheune bei Gengenbach-Nord, dem Eingangsportal zum Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, und Gengenbach-Süd fertiggestellt, von wenigen Restarbeiten abgesehen. 4,4 Kilometer Bundesstraße seien neu und breiter gestaltet worden, so Kleemann. Das bringe den Verkehrsteilnehmern durchs vordere Kinzigtal nicht nur einen kleinen Zeitgewinn, sondern auch eine Erhöhung der Verkehrssicherheit. Kleemann wies auch darauf hin, dass die Ausbauphase schon sehr lange dauere.

Bereits 2008 seien zwischen der Bundesstraße 3 bei Elgersweier und Gengenbach erstmals Bagger angerollt, um zunächst eine vierspurige und, südlich anschließend, eine dreispurige Fahrbahn zu schaffen. Die Baugenehmigung für den jetzt vollendeten Abschnitt durch den Bund habe ab 2014, das Baurecht seit 2018 vorgelegen. Archäologische und Kampfmitteluntersuchungen hätten zu zusätzlichem Aufwand geführt, ebenso das Anlegen eines 460 Meter langen Lärmschutzwalls und das Anbringen einer 180 Meter langen Lärmschutzwand.

Mit den zehn Millionen Euro für die jetzt vollendete Ausbaustrecke hat der Bund nun seit 2010 zusammen rund 34 Millionen Euro in den Ausbau der B33 im vorderen Kinzigtal gesteckt. Vorerst stehen noch der Abschnitt südlich von Steinach sowie die Ortsumfahrung Haslach an, hier sei man dran, die Entwurfsplanung abzuschließen, so Kleemann. Einen Zeitrahmen für beide Projekte lasse sich aber nicht nennen.