Der Konflikt in einer Familie hat am Mittwoch zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Mehrere hundert Eltern mussten stundenlang vor dem Bildungszentrum Friesenheim auf ihre Kinder warten. Inzwischen ist die Schule geräumt.

Der Konflikt in einer Familie hat am Bildungszentrum Friesenheim am Mittwoch einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Polizei hatte vorsichtshalber die Einrichtung mit mehreren hundert Schülern gegen Mittag abgeriegelt.

Die Kinder und Jugendlichen wurden angewiesen, aus Sicherheitsgründen in den Klassenräumen zu bleiben.

Erst am Nachmittag konnten sie nach und nach die Einrichtung verlassen. Sie wurden entweder von ihren Eltern in Empfang genommen oder mit Sonderbussen nach Hause gefahren, so ein Polizeisprecher am Nachmittag. Auslöser war offenbar ein Beziehungskonflikt, in der ein Mann seine Ehefrau bedroht hatte.

Wir konnten nicht ausschließen, dass auch die Kinder bedroht sind. Sprecher Polizeipräsidium Offenburg

Da zwei Kinder des Paares die Schule besuchten, wurde die Einrichtung von starken Polizeikräften abgeriegelt. „Wir konnten nicht ausschließen, dass auch die Kinder bedroht sind“, hießt es aus dem Polizeipräsidium Offenburg. Am Nachmittag war die Polizei noch auf der Suche nach dem Mann, dabei war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Mehrere hundert Eltern warteten vor der Schule laut Polizei auf ihre Kinder. „Die Schüler sind mittlerweile aus der Schule draußen“, so der Sprecher des Polizeipräsidium Offenburg gegen 16 Uhr. Zu einer konkreten Gefährdung Außenstehender ist es nach den bisherigen Erkenntnissen nicht gekommen. Auch die Frau und die Kinder konnten in Sicherheit gebracht werden. Gegen 14 Uhr durften dann die Schüler nach und nach das Gebäude verlassen.

Die Polizei befragte am Nachmittag Familienangehörige des gesuchten Mannes. Für den Abend kündigte die Beamte eine abschließende Pressemitteilung zu den Vorgängen an.