Verlorener Plastiktank bei Friesenheim verursacht Sachschaden - Fahrer flüchtet

Ein Sachschaden von etwa tausend Euro sind die Folge einer Unfallflucht zwischen Oberschopfheim und Friesenheim am vergangenen Samstagvormittag.

Gegen 11:40 Uhr kam dem 65-Jährigen Fahrer eines Skodas ein vermutlich anthrazitfarbenen SUV oder Kombi mit Anhänger entgegen. Aufgrund mangelnder Sicherung der Ladung löste sich vom Anhänger des in Richtung Offenburg fahrenden Fahrzeuggespanns ein leerer Plastiktank und prallte auf der linken Seite gegen den Skoda. Der mutmaßliche Unfallverursacher soll kurz abgebremst, dann aber seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt haben, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Wer Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeuggespann oder zu dessen Fahrer geben kann, melde sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 277-0 an die Beamten des Polizeireviers Lahr.