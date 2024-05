Der Handel muss mitspielen

Früher gab es hier doppelt so viele Tiere: Ein Landwirt aus Willstätt setzt ganz auf das Thema „Bio“

Die Landwirtschaft ist im Wandel, und das in vielerlei Hinsicht. Hart trifft dies vor allem die Tierhalter, denn auf ihnen ruht das kritische Auge des Verbrauchers. Am Ende, so macht ein Beispiel aus Willstätt deutlich, hängt wieder alles am Geld.