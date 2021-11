Eine Seniorin ist am Samstagabend bei einem Unfall in Lautenbach im Ortenaukreis von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau verstarb noch vor Ort.

Eine Fußgängerin ist am Samstagabend beim Überqueren der Hauptstraße in Lautenbach von einem Auto erfasst worden und noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Nach bisherigen Feststellungen der Beamten querte die Seniorin kurz nach 21.15 Uhr die Fahrbahn im Bereich der Bahnhofstraße, als sie von dem aus Richtung Oberkirch kommenden Suzuki erfasst und durch die Wucht des Aufpralls einige Meter nach vorne geschleudert wurde.

Der 77 Jahre alte Suzuki-Lenker blieb unversehrt. Die Hauptstraße war während der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt. Um den Unfall zu rekonstruieren, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lautenbach unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.