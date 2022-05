Gastgeber entlang der Schwarzwaldhochstraße hoffen auf guten Sommer

Besucherzahlen: Als während des Lockdowns nichts mehr ging, strömten die Menschen in Scharen in den Nordschwarzwald. Das spürte auch der Nationalpark. Der knackte während der Pandemie die magische Marke von einer Million Gäste. Laut Statistik waren es zwischen Juli 2020 und Juni 2021 1,064 Millionen Besucher. 908.400 kamen zum Wandern, 104.100 zum Radeln. 41.300 Langläufer in den Loipen wurden gezählt, 5.300 Langläufer im Skating und 4.900 Schneeschuhgänger. In den Zeiträumen davor wurden 778.000 Besuche (Juli 2018 bis Juni 2019) und gut 834.000 Besuche (von Juli 2019 bis Juni 2020) gezählt.

Studien: Der Nationalpark Schwarzwald ist immer wieder Gegenstand von Studien. Eine davon heißt: „Looking, Noticing and Talking: How walkers experience the Black Forest National Park“. Dazu kooperieren das Institut für Germanistische Linguistik der Uni Freiburg und der Nationalpark. Der Fokus des Forschungsprojekts liegt darauf, wie Menschen die Natur wahrnehmen und wie sie dabei interagieren. jös