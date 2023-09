Ursache unklar

Gebäudebrand in Loßburg verursacht rund 300.000 Euro Sachschaden

Bei einem Brand eines Bauernhauses in Loßburg (Kreis Freudenstadt) sind circa 300.000 Euro Schaden entstanden. Ein Holzlager am Haus habe laut Polizei am Sonntagmorgen gebrannt. Das Feuer griff dann auf das Wohnhaus über. Die Bewohner blieben unverletzt.