14-Jährige wird am Bahnhof in Gengenbach sexuell belästigt

Ein Unbekannter hat am Montag eine Jugendliche unerlaubt umarmt und angefasst. Der Mann konnte flüchten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am 17. Juli ist es am Bahnhof in Gengenbach zu einer sexuellen Belästigung einer Jugendlichen gekommen.

Nach Angaben der Polizei befand sich die 14-Jährige gegen 10.20 Uhr im Zug von Offenburg nach Gengenbach. Währenddessen sprach der Unbekannte die Jugendliche zunächst an und setzte sich dann neben sie. Dabei gab sie dem Mann mehrfach zu verstehen, dass sie dies nicht möchte.

Beim Halt des Zuges im Bahnhof Gengenbach folgte der Unbekannte der 14-Jährigen und stellte sich ihr in den Weg. Er umarmte sie und fasste sie an ihrem Po an.

Sexueller Übergriff in Gengenbach: Zeugen gesucht

Der Täter soll etwa 1,70-1,75 Meter groß und etwa 18-19 Jahre alt sein. Er soll schwarzes, mittellanges Haar und einen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Zum Tatzeitpunkt soll er ein weiß-beige gestreiftes Polo-Shirt, eine schwarze kurze Hose und weiße Turnschuhe getragen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen weiteren Geschädigten oder Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 81) 9 19 00 zu melden.