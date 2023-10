16-Jähriger schlägt Mann am Bahnhof in Gengenbach

Am Dienstag ist es gegen 16.30 Uhr am Bahnhof in Gengenbach zu einer Körperverletzung gekommen. Vorausgegangen waren verbale Streitigkeiten zwischen einem 16-Jährigen und einem Reisenden in einem Regionalzug von Offenburg nach Gengenbach, teilte die Polizei mit.

Die Streitenden konnten zunächst durch einen Zeugen getrennt werden, gerieten aber erneut aneinander. Nach der Ankunft im Bahnhof Gengenbach soll der junge Mann dem Geschädigten mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben, woraus sich eine Rangelei am Boden entwickelte.

Eine Mitarbeiterin des Bahnhofskiosks trennte die beiden und hielt den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der Streit führte zur schweren Körperverletzung

Der 25-jährige Reisende erlitt Schürfwunden an den Knien sowie einen Cut über dem Auge und musste ärztlich versorgt werden. Die Polizei konnte beim 16-Jährigen ein Messer auffinden und sicherstellen.

Inwieweit dieses zum Einsatz kam, muss noch geklärt werden. Die Polizei wertet in diesem Zusammenhang zahlreiche Zeugenaussagen sowie die Aufnahmen einer Überwachungskamera im Regionalzug aus.