80 Senioren in Sicherheit gebracht: Brand in Gengenbacher Seniorenheim

80 Bewohner eines Seniorenheimes mussten am Dienstag in Gengenbach in Sicherheit gebracht werden. Zwei Zimmer waren in Brand geraten.

Wegen eines Brandes in einem Seniorenwohnheim in der Straße „Auf dem Abtsberg“, waren am Mittwochmittag Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Gegen 13:45 Uhr wurde den Leitstellen der Polizei und der Feuerwehr das Feuer gemeldet.

Mit Beginn der Löscharbeiten konnten durch die Wehrleute neben 30 Mitarbeitern auch alle rund 80 Bewohner des Gebäudes in Sicherheit gebracht werden. Derzeit dauern die Löschmaßnahmen an. Die Ermittlungen zur Brandursache sind ebenfalls noch im Gange, so die Polizei in einer ersten Meldung.

Bewohner wurden nach einer ersten Einschätzung der Polizei nicht verletzt, es könnte sein, dass mehrere Personen Rauchgasvergiftungen erlitten haben. Derzeit geht man von einer durch Rauch verletzten Mitarbeiterin aus.

Nach Polizeiangaben war das Feuer auf zwei Zimmer begrenzt, die Flammen waren am frühen Nachmittag gelöscht. Unklar ist noch, ob das Wohnheim weiter genutzt werden kann. Deshalb steht jetzt die Frage im Mittelpunkt, wo und wie die Menschen untergebracht werden können.