Alkohol am Steuer

Im Zuge einer Verkehrskontrolle am Sonntag haben Beamte gegen 17.45 Uhr in der Straße „Reichenbachtal“ festgestellt, dass eine 41-jährige Autofahrerin offenbar nicht mehr in der Lage war, ihr Fahrzeug sicher zu führen.

Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille

Wie die Polizei mitteilte, ergab der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 1,5 Promille.

Nach der Auswertung einer entnommenen Blutprobe steht der Frau nun eine Strafanzeige bevor.