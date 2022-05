Wegen einer Bedrohungslage durch einen Schüler wurde eine Schule in Gengenbach in einem Großeinsatz der Polizei abgeriegelt. Die Schüler sind in Sicherheit, die Polizei ist noch vor Ort.

Am Dienstagvormittag gab es an einer Schule in der Gengenbacher Nollenstraße einen Großeinsatz der Polizei. Grund dafür war eine mutmaßliche verbale Bedrohung durch einen Schüler.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, wurde die Schule gegen 11.30 Uhr von Einsatzkräften aus verschiedenen Streifenbesatzungen und Beamten der Kriminal- und Bundespolizei sowie der Hundestaffel abgeriegelt.

Um 13 Uhr teilte die Polizei weiter mit, das der verantwortliche Schüler sich in der Zwischenzeit bereits selbstständig beim Polizeiposten Gengenbach gemeldet habe.

Polizei reagiert bei Drohungen an Schulen sensibel

Damit sei die Situation entschärft und die Schülerinnen und Schüler befänden sich in Sicherheit. Die Polizei sei aber weiterhin in großer Einsatzstärke in der Schule präsent. Gerade bei Bedrohungslagen an Schulen reagiere man sehr sensibel, sagte der Sprecher der Polizei.