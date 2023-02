Brand in Gengenbach geht auf Wohncontainer über

Ein Mülleimer und ein befüllter Einkaufswagen sind am Montag in Gengenbach in Flammen gestanden. Bei dem Brand wurde ein Wohncontainer beschädigt.

Ein Mülleimer und ein mit Kleidung befüllter Einkaufswagen gerieten am späten Montagabend in der Straße „Im Sägegrün“ in Gengenbach in Brand. Wie die Polizei mitteilte, ist die Brandursache nicht bekannt.

Die Feuerwehrleute aus Gengenbach rückten gegen 23 Uhr zu dem Feuer aus. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Brand bereits auf einen naheliegenden Wohncontainer übergegriffen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen, sodass ein 36-Jähriger in einem weiteren Wohncontainer unversehrt blieb. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.