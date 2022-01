Falschfahrerin verursacht Unfall bei Gengenbach – 40.000 Euro Schaden

Auf der Bundestraße bei Gengenbach ist eine Autofahrerin am Sonntagabend in den Gegenverkehr geraten. Dieses Missgeschick führte dazu, dass sie mit einem Wohnmobil zusammenstieß.

Eine Autofahrerin hat am Sonntag einen Verkehrsunfall auf der B33 bei der Baustelle auf Höhe des „Strohbacher Kreuzes“ verursacht. Kurz nach 18 Uhr war sie auf dem Weg Richtung Offenburg, hieß es von der Polizei. Dabei orientierte sie sich wohl an irgendeinem Punkt an falschen Fahrbahnmarkierungen, denn sie geriet mit ihrem Auto in den Gegenverkehr.

Anschließend prallte sie mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen. Einer der Beteiligten verletzte sich dabei leicht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden beträgt rund 40.000 Euro. Die Bundesstraße war nach dem Unfall für rund eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt