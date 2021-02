An einem Gymnasium in Gengenbach wurden vergangene Woche mehrere Fenster beschädigt und Mülleimer angezündet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein noch Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Donnertag und Dienstag an einem Gymnasium „Am Erhard-Schrempp-Schulzentrum“ in Gengenbach mehrere Fensterscheiben beschädigt sowie ein Mülleimer in Brand gesteckt. Es entstand ein Sachschaden von rund 650 Euro. Wie die Polizei mitteilt, haben die Beamten die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Hinweise Telefonnummer: (07 80 3) 96 62 0