Gebäudebrand in Gengenbach mit 100.000 Euro Schaden

Am Freitagabend ist es in Gengenbach/Bermersbach zu einem Gebäudebrand gekommen. Es gab keine Verletzten, aber einen hohen Sachschaden.

Am Freitagabend ist gegen 18.20 Uhr, ein Gebäude in Gengenbach/Bermersbach in Brand geraten. Das berichtete am Freitagabend das Polizeipräsidium Offenburg in einer Pressemeldung.

Mehrere Zeugen hatten den Notruf verständigt. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte brannten auf der Terrasse des Gebäudes Gartenmöbel. Das Feuer ging auch auf das Dach des Einfamilienhauses über.

40 Einsatzkräfte in Gengenbach/Bermersbach

Zum Zeitpunkt des Brandes waren die Bewohner nicht anwesend, so die Polizei weiter. Die Feuerwehr rückte mit 40 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen aus und konnte den Brand schnell löschen.

Niemand wurde verletzt, doch es entstand ein Sachschaden von 100.000 Euro. Die Brandursache sei laut Polizei bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.