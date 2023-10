Mann greift 48-Jährigen am Bahnhof in Gengenbach an

Am Dienstagmittag ist es gegen 12 Uhr am Bahnhof in Gengenbach zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 59-Jähriger einen 48-Jährigen angegriffen und diesen verletzt.

Die Polizei konnte einen Klappmesser sicherstellen. Inwieweit das Klappmesser zum Einsatz kam, wird ermittelt. Der 59-jährige Täter konnte in einem Kiosk neben dem Bahnhofsgebäude in Gengenbach durch die Landespolizei festgenommen werden.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Beide Personen sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die Polizei ermittelt nun und wertet in diesem Zusammenhang Zeugenaussagen aus.