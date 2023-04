Kriminalität

Gengenbach: 73-Jähriger attackiert 70-Jährigen mit Messer in Pflegeeinrichtung

Ein 73-Jähriger ist am Samstagmittag in einer Pflegeeinrichtung in Fußbach in einen Konflikt mit einem 70-Jährigen geraten und hat ihn mit einem Messer bedroht. Gegen den Angreifer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.