Ein unbekannter Einbrecher hat am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr eine Garagentür in der Gartenstraße in Gengenbach gewaltsam aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendete der Täter aus dem Inneren zwei Downhill Sport-Mountainbikes im Wert von insgesamt etwa 4.500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach nehmen unter der Telefonnummer: (0 78 03) 9 66 20 Zeugenhinweise entgegen.