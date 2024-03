Einbrecher stehlen Zigaretten aus Tankstelle in Gengenbach

Aus einer Tankstelle in Gengenbach haben Einbrecher am Donnerstag mehrere Zigarettenpackungen gestohlen. Die Polizei sucht nun nach den Tätern.

In eine Tankstelle in der Berghauptener Straße in Gengenbach sind Unbekannte am Donnerstag eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass die unbekannten Täter sich gegen 3 Uhr durch eine an der Gebäuderückseite liegende Tür Zutritt zu dem Tankstelleninnenraum verschafften.

Am Gebäude entstand ein Schaden von 500 Euro

Die Täter entwendeten mehrere Zigarettenpackungen. Der Wert des Diebesgutes ist nicht bekannt. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf knapp 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer (07 81) 21 22 00 zu melden.