Exhibitionist masturbiert vor Fußgängerin in Gengenbach

Eine Fußgängerin hat am Donnerstagabend auf dem Gehweg bei der Einachstraße in Gengenbach einen Exhibitionisten auf frischer Tat ertappt.

Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstagabend an einem Gehweg in Gengenbach gegenüber einer Frau masturbiert. Wie die Polizei mitteilte, hat die Kriminalpolizei nun die Ermittlungen aufgenommen.

Die Fußgängerin bemerkte den Mann gegen 18.55 Uhr, als sie auf dem Gehweg entlang der Einachstraße ging und den masturbierenden Tatverdächtigen sah.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

Er konnte als etwa 25 bis 35 Jahre alt, mit kurzen, dunkelblonden Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine hellblaue Jeans, eine dunkelblaue Jacke und helle Sportschuhe.