Eine alkoholisierte 56-Jährige war am Montagabend in einem Gengenbacher Supermarkt unterwegs. Zu ihrer Sicherheit nahm die Polizei sie in Gewahrsam.

Eine stark betrunkene Frau war am Montagabend gegen 18.15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Breslauer Straße in Gengenbach unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, konnte sich die 56-Jährige nicht mehr selbst auf den Beinen halten und war nicht mehr in der Lage zu laufen.

Die alarmierten Polizisten brachten die Frau zu ihrer eigenen Sicherheit zum Ausnüchtern in Gewahrsam.