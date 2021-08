Katalysator an VW Golf in Gengenbach gestohlen

Am Donnerstag haben Übeltäter an einem Fahrzeug in der Gartenstraße vermutlich mit einem Winkelschleifer den Katalysator abgetrennt und gestohlen.

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen in Gengenbach an einem VW den Katalysator abmontiert und gestohlen. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, entwendeten die Täter zwischen 8.55 Uhr und 9.50 Uhr an dem in der Gartenstraße abgestellten VW Golf den Katalysator, nachdem sie ihn vermutlich mit einem Winkelschleifer abtrennten.

Die Polizei hofft, dass aufgrund der einhergehenden Geräusche beim abmontieren des Katalysators eventuelle Zeugen Hinweise zu dem Vorfall haben. Diese werden gebeten, sich bei dem Polizeiposten Gengenbach zu melden.

Zeugen gesucht:

tel.: 07803/ 9662-0