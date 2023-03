Leicht verletzt: 18-Jährige fährt 13-jährigen Radfahrer in Gengenbach an

Eine Autofahrerin ist am Montagnachmittag mit einem 13-jährigen Fahrradfahrer in Gengenbach zusammengestoßen. Er wurde dabei leicht verletzt.

Eine 18-jäAutofahrerin ist am Montagnachmittag gegen 14.50 Uhr in der Hansjakobstraße in Gengenbach mit einem 13-jährigen Fahrradfahrer zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der 13-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Autofahrerin übersah den entgegenkommenden Radfahrer bei ihrem Abbiegevorgang in die Bürgermeister-Herb-Straße und fuhr diesen an. Dabei stieß der 13-Jährige mit dem rechten Vorderrad des Autos zusammen und stürzte.

Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt in eine Klinik. Bei seinem Fahrrad brach der Rahmen an zwei Stellen. Der Sachschaden ist jedoch nicht bekannt.