Mann steigt in Wohnung in Gengenbach ein und wird von einer Zeugin erwischt

In Gengenbach ist ein Mann in eine Wohnung eingebrochen und von einer Zeugin beobachtet worden. Die Beamten konnten den Mann daraufhin festnehmen.

Ein Mann hat sich am Dienstagabend unbefugt Eintritt in eine Wohnung im Osten von Gegenbach verschafft. Wie die Polizei mitteilte, konnte der man durch ein Fenster in die Wohnung einsteigen.

Der Mann ist dabei um kurz vor 21 Uhr von einer Zeugin beobachtet worden, die die Beamten alarmierte. Die Polizeibeamten des Reviers Offenburg haben den Verdächtigen in flagranti erwischt und konnten ihn vorläufig festnehmen.

Der Dieb soll wohl Münzgeld entwendet haben. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls.