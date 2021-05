Mehrere Personen schlagen Mann auf Sportplatz in Gengenbach

In Gengenbach haben mehrere Personen einen Mann auf einem Sportplatz attackiert und verletzt. Die Polizei ermittelt nun auf Grund von gefährlicher Körperverletzung.

Mehrere Personen haben am Sonntagnachmittag einen 47-jährigen Mann auf einem Sportgelände in Gengenbach geschlagen. Ein Rettungswagen brachte den Mann wegen seiner Verletzungen in eine Klinik, berichtete die Polizei.

Gegen 15 Uhr attackierten die Personen den Mann mit einem Regenschirm und schlugen ihn. Die weiteren Hintergründe der Auseinandersetzung bei der Alte Landstraße sind noch unklar.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.