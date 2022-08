Raubüberfall in Gengenbach: Mann wird eine Schusswaffe an den Kopf gehalten

Zu einem grausamen Überfall ist es am Montagabend in Gengenbach gekommen. Die Polizei bittet dringend um Hinweise zu den beiden Tätern.

Ein 65-Jähriger ist am Montagabend in Gengenbach ausgeraubt und mit einer Pistole bedroht worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 23.30 Uhr auf dem Heimweg, als zwei jüngere Männer in der „Von-Bender-Straße“ zunächst mit einer Eisenstange auf ihn einschlugen.

Danach forderten die Unbekannten den Geldbeutel des Mannes, woraufhin er den Tätern zunächst einen kleineren Geldbetrag aushändigte. Dabei soll einer der Männer dem Opfer eine Schusswaffe an den Kopf gehalten und ihn zur Herausgabe von mehr Bargeld gezwungen haben. Währenddessen sei auch ein Schuss abgefeuert worden, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Bei den Tätern soll es sich um einen knapp 1,80 Meter großen und kräftigen sowie einen kleinen und schlanken Mann handeln. Die Beamten der Kriminalpolizei sind nun auf der Suche nach Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Hinweise oder Knallgeräusche wahrnahmen, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden.

Zeugen gesucht (0 78 1) 2 12 82 0