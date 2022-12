Rollerfahrer mit über einer Promille in Gegenbach unterwegs

Ein 47-Jähriger ist am Montagabend in Gegenbach betrunken Roller gefahren. Die Polizei stoppte den Fahrer.

Ein betrunkener Rollerfahrer wurde am Montagabend an einer Tankstelle in der Nähe von Gegenbach kontrolliert. Er musste sein Fahrzeug stehen lassen, teilte die Polizei mit.

Einem Zeugen ist die schlechte Beleuchtung des Rollers aufgefallen. Daraufhin rückten die Beamten für eine Kontrolle aus. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten eine Alkoholisierung des Mannes fest.

Die Fahrzeugdokumente und Fahrerlaubnis konnte der 47-Jährige nicht vorweisen. Das Fahrzeug musste er stehen lassen. Ihn erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.