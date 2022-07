Schwer verletzt: 62-Jähriger stürzt in Gengenbach von seinem Pedelec

Ein Pedelec-Fahrer hat sich am Sonntagabend in Gengenbach bei einem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Aus unklarer Ursache ist ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer am Sonntagabend in Gengenbach von seinem Rad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 18 Uhr in der Santis-Claus-Straße in Richtung Kernstadt unterwegs.

Er fuhr auf dem äußerst rechten Fahrbahnrand, bevor er offenbar die Kontrolle verlor und stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik.

Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen der Polizei derzeit nicht vor.