Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Bürgerservice in Gengenbach eingebrochen. Die Polizei ermittelt nun.

Nach einem Einbruch in den Bürgerservice in der Adlergasse in Gengenbach haben die Beamten des Polizeipostens Gengenbach die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei teilte mit, dass Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen gewaltsam in das Büro eindrangen und die Räumlichkeiten durchsuchten.

Das Diebesgut ist noch unbekannt

Was daraus entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen können unter (0 78 03) 9 66 20 Hinweise abgeben.