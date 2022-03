Unbekannte in Arztpraxis in Gengenbach eingebrochen

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Dienstag um 15 Uhr und Donnerstag um 7.45 Uhr in eine Arztpraxis in Gengenbach eingebrochen. Die Täter drangen in die Praxis im ersten Obergeschoss des Hauses in der Grünstraße ein, indem sie die Balkontür aufhebelten, teilte die Polizei mit. Hier sollen sie zwei Notebooks und Bargeld entwendet und alle Räume durchwühlt haben. Der genaue Sachschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen gesucht Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter (0 78 03) 9 66 20 oder unter (07 81) 21 22 00 zu melden.