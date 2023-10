Zu einem Einbruch in eine Tankstelle ist es in der Sonntagnacht in Gengenbach gekommen. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Berghaupter Straße in Gengenbach in eine Tankstelle eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendete der Dieb dabei Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

Einbrecher konnte unerkannt fliehen

Der Täter soll sich gegen 0.15 Uhr durch ein Seitenfenster Zutritt zum Gebäudeinneren verschafft haben. Hierbei entwendete er Bargeld und Tabakwaren. Eine umgehend eingeleitete Fahndung erbrachte jedoch nicht den gewünschten Erfolg.