Vandalismus in Gengenbach: Unbekannte verwüsten Parcours

Vandalen zersören mehrere Sportgeräte und Schilder im Bewegungsparcours an der Schneckenmatt in Gengenbach. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Einrichtungen eines Bewegungsparcours an der Schneckenmatt beschädigt. Mehrere Informationsschilder und aufgestellte Sportgeräte wurden durch brachiale Gewalt teilweise unbrauchbar gemacht, so die Polizei.

Insgesamt wurde ein Schaden von ungefähr 600 Euro verursacht. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sich unter der Telefonnummer (0 78 03) 9 66 20 zu melden.