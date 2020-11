Gesundheitsamt in Offenburg warnt vor Corona-Betrügern

Die aktuelle Verunsicherung wegen Corona ist ein gefundenes Fressen für Betrüger. Im Ortenaukreis hat sich eine Frau an der Haustüre als Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes ausgegeben. Das ist aber nicht der einzige Fall in der Ortenau, bei dem Corona auf perfide Weise ausgenutzt wurde.

Das Gesundheitsamt in Offenburg warnt vor so genannten Corona-Schockanrufen. Was genau die Anrufer erreichen wollen, wird nicht klar. Zwei aktuelle Fälle in der Ortenau beschäftigen die Behörde – einmal ein Anruf, in einem anderen Fall hat eine Frau sich an der Haustüre als Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes ausgegeben. Ein materieller Schaden ist, soweit aus der Pressemitteilung des Landratsamts hervorgeht, wohl nicht entstanden.

Am Wochenende meldete sich eine verunsicherte Bürgerin bei der Hotline des Gesundheitsamtes und berichtete, ihr minderjähriges Kind sei von einem unbekannten Mann mit osteuropäischem Akzent angerufen worden. Der Unbekannte gab sich demnach als Mitarbeiter des Gesundheitsamts aus und gab vor, der Opa des Kindes sei mit dem Corona-Virus infiziert und solle gleich abgeholt werden.

Solche Anrufe gibt es von uns nicht und natürlich holen wir keine möglicherweise infizierten Personen von zuhause ab. Evelyn Bressau, Leiterin Gesundheitsamt im Landratsamt Ortenaukreis

Das Kind reagierte erschrocken und verunsichert. „Solche Anrufe gibt es von uns nicht und natürlich holen wir keine möglicherweise infizierten Personen von zuhause ab“, stellt Amtsleiterin Evelyn Bressau klar, der ein ähnlicher Fall eines falschen Anrufers bekannt ist.

Auch sei ihr von einer Frau berichtet worden, die an fremden Haustüren klingelte und vorgab, Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes zu sein. Auch diese Frau habe mit osteuropäischem Akzent gesprochen.

Betrugsmasche macht bundesweit Schlagzeilen

„Natürlich klingeln wir nicht an Haustüren. Und das Gesundheitsamt wird auch niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten. Es ist unverantwortlich, wie manche die Ängste und Sorgen der Menschen in der Corona-Pandemie ausnutzen wollen“, erklärt Bressau.

Zuletzt haben bundesweit sogenannten „Corona-Schockanrufe“ als neue Betrugsmache Schlagzeilen gemacht. Dabei wurden Menschen am Telefon mit einer angeblichen Corona-Erkrankung eines Familienmitglieds konfrontiert. Für deren Behandlung wurden dann hohe Geldbeträge eingefordert.