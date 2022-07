Großbrand in Frankreich – Warnung für die Ortenau

Der Großbrand in einem Recyclingbetrieb im südlichen Straßburger Hafengebiet hat am Montagmorgen zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften geführt. Für die Ortenau gibt es eine Warnung.

Im Lagerbereich einer Recyclingbetriebs im südlichen Straßburger Hafen ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Straßburger Präfektur versichert, es seien keine gefährlichen Substanzen in Brand geraten. Nichtsdestotrotz ist die Rauchentwicklung beeindruckend. Zu sehen sind die Rauchschwaden insbesondere von der deutschen Rheinseite, bis weit in die Ortenau.

Als Ausgangspunkt des Feuers wurde ein 2.000 Quadratmeter großes Areal des Betriebs SARDI ausgemacht, wo größere Mengen Holz untergebracht waren. Die Feuerwehr ist mit 90 Einsatzkräften und 37 Fahrzeugen vor Ort und bittet, das Gebiet zu umfahren.

Die Route du Rohrschollen, an der weiter nördlich die Straßburger Hausmüllverbrennungsanlage liegt, ist derzeit gesperrt.

90 Einsatzkräfte in Straßburg vor Ort

Über dem lichterloh brennenden Betrieb südlich von Straßburg erhebt sich eine schwarze Rauchsäule, die auch auf der deutschen Rheinseite kilometerweit zu sehen ist. Die Leitstelle Ortenau hat am Montagmorgen die Bevölkerung in der Ortenau aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und Klimaanlagen abzuschalten.

Weitere Details konnten die Mitarbeiter bislang nicht mitteilen, da die Rauchsäule zu zahlreichen Anrufen besorgter Bürger im Landratsamt in Offenburg geführt hat.

Großbrand bei Straßburg: Zweifel an direkter Betroffenheit in der Ortenau

Allerdings ist noch offen, inwieweit es eine direkte Betroffenheit auf der deutschen Rheinseite gibt, der Rauch steigt derzeit senkrecht nach oben. Zu sehen ist er unter anderem über die Webcam der Stadt Kehl.

Beim Polizeipräsidium Offenburg war zu dem Vorfall noch keine Auskunft zu erhalten, die Warnung wurde aber in Zweifel gezogen: „Das zieht alles nach Frankreich“, so die Auskunft.

Ein Hilfeersuchen der französischen Feuerwehr sei bislang nicht eingegangen, hieß es aus der Pressestelle der Stadt Kehl.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 11.55Uhr]